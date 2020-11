WK Snertkoken 2021 afgelast

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

In 2021 wordt er geen WK Snertkoken gehouden bij het Alfa College in Groningen. Dat maakte de organisatie van het evenement bekend in haar nieuwsbrief van november.

“We hebben overleg gehad met het Alfa College en met de juryleden”, zo schrijft de organisatie. “Het Alfa College heeft momenteel ook vele beperkingen. (..) Hoe zeer het ons ook spijt, we kunnen helaas het komende evenement op vrijdag 19 februari 2021 niet door laten gaan.”

Het WK zou op vrijdag 19 februari 2021 gehouden worden, maar wordt verplaatst naar vrijdag 18 februari 2022. Inschrijven voor het WK kan nu al, via deze link.