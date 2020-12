“Winkeliers zelf verantwoordelijk voor handhaving mondkapjesplicht”

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Winkeliers zijn vanaf dinsdag zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de mondkapjesplicht. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond laten weten.

Vanaf dinsdag is het dragen van een mondkapje in onder andere winkels verplicht. Maandag lieten verschillende winkelketens weten niet op de plicht te zullen gaan handhaven. Bruls zegt teleurgesteld te zijn in deze ketens omdat de nieuwe coronawet over mondkapjes ‘klip en klaar’ is. “Je kunt niet zeggen dat als een klant je winkel of schouwburg binnenkomt en geen mondkapje wil dragen dat je niet gaat optreden. Je bent zelf verantwoordelijk en je hebt de wet te gehoorzamen”, aldus Bruls.

Als een klant herhaaldelijk blijft weigeren om een mondkapje te dragen, en ook de winkel niet wil verlaten, kan de politie gebeld worden. Als vervolgens blijkt dat een winkelier zich niet voldoende heeft ingezet om een klant te dwingen om een mondkapje te dragen kan door de burgemeester een boete van enkele duizenden euro’s worden opgelegd. In het uiterste geval kan zelfs een winkel worden gesloten. Klanten riskeren een bekeuring van 95 euro.