Winkeliers Ten Boer vergeten kinderen niet met Sint Maarten

De winkeliers van het koopmansplein in Ten Boer zijn de kinderen van het dorp tijdens Sint Maarten niet vergeten. De winkeliers pakken snoep in dat uitgedeeld wordt aan de kinderen op school.



Door de coronacrisis is Sint Maarten anders dan normaal. De winkeliers schakelden de hulp in van Stichting Philadelphia Zorg. “Vandaag hebben we Sint Maarten-pakketjes gemaakt, 500 stuks, voor de kinderen,” vertelt Jos van den Akker van de stichting.

Richard Leeuw, winkelier aan het koopmansplein kon het niet over zijn hart verkrijgen om niets te doen met Sint Maarten. “Nee dat is zielig voor de kindertjes. Ik ben zelf ook opa, ik weet zelf ook hoe kinderen in elkaar zitten. En we wilden de kinderen niet allemaal op het koopmansplein hebben, omdat we dat te massaal vinden. Dus krijgen ze het op school”