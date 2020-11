Winkelcentra in Stad delen traktaties uit op scholen voor Sint Maarten

nieuws

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel.

Via posters roepen verschillende winkelcentra hun bezoekers op om kinderen niet langs de winkels te laten gaan tijdens Sint Maarten. In plaats daarvan gaan ondernemers van winkelcentrum Paddepoel, winkelcentrum Overwinningsplein en ondernemers rond het Helperplein bij scholen langs met traktaties.

Bijna vijfduizend kinderen in de Stad komen in aanmerking voor een traktatie, zo stellen de ondernemers in de de Groninger Intenrnetcourant.

De Veiligheidsregio heeft geen verbod of negatief advies afgegeven voor de viering van Sint Maarten op 11 november. We wordt opgeroepen om groepsvorming te vermijden. Ouder en begeleider wordt gevraagd om niet bij de deur te staan. Risicogroepen worden geadviseerd om met briefjes aan de deur te laten weten dat ze de deur niet open doen.