Wie niet een mondkapje draagt op plekken waar dat moet krijgt straks een boete

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Mensen die in publieke binnenruimtes vanaf 1 december niet een mondkapje dragen kunnen een boete krijgen van 95 euro. Dat voorstel stuurt minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie volgende week naar de Tweede Kamer.

Dat er een boete uitgedeeld kan worden is niet helemaal een verrassing. Het kabinet wil namelijk het dragen van een mondkapje verplicht stellen, maar is daarvan afhankelijk van de coronawet. De juridische onderbouwing komt namelijk in deze wet die inmiddels door zowel de Tweede als Eerste Kamer is goedgekeurd.

Voor een boetebedrag van 95 euro wordt gekozen omdat door deze hoogte het mensen bij een overtreding niet op een strafblad komt te staan. In de wet wordt er een uitzondering gemaakt voor het verplicht dragen voor personen die een fysieke, verstandelijke of psychische beperking hebben of die door een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen.