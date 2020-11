Werklieden voorkomen brand in cafetaria Van Lenneplaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Door adequaat optreden van een aantal werklieden is donderdagochtend voorkomen dat er brand is uitgebroken in een cafetaria aan de Van Lenneplaan in de wijk De Wijert.

De melding van een mogelijke brand in de eetcounter kwam rond 09.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Mensen die in de omgeving aan het werk waren maakten gewag van de mogelijke brand”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “We zijn daarop ter plaatse gegaan. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. Er bleek nog een pannetje op het vuur te staan.” De brandweer heeft de situatie veiliggesteld.

Niemand raakte gewond. In het pand was wel sprake van rookontwikkeling.