Weekoverzicht RIVM: ‘Opnieuw laagste besmettingspercentage in provincie Groningen’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De provincie Groningen had de afgelopen week opnieuw het laagste aantal positieve tests per hoofd van de bevolking. 89 mensen per 100.000 raakten besmet met het coronavirus. In totaal registreerde het RIVM 520 besmettingen in één week, zo meldt de Rijksdienst dinsdagmiddag.

In de gemeente Groningen overleden de afgelopen week 9 personen aan COVID-19. In totaal zijn nu 36 inwoners van de gemeente overleden aan het virus.

In bijna alle regio’s daalde het percentage positieve testen, zo stelt het RIVM. Volgens de rijksdienst blijven er, net als vorige week, grote verschillen tussen de regio’s. De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen, Fryslân en Drenthe. In Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid( >20%) waren de hoogste besmettingsaantallen.

Vooral in de laatste dagen constateerde het RIVM een lager aantal meldingen van besmetting. Dat lijkt volgens de Rijksdienst een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden.