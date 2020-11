“We voelen ons zwaar in de steek gelaten: kabinet, gemeente help ons”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Ze voelen zich zwaar in de steek gelaten: de Groningse horeca. Premier Mark Rutte (VVD) repte dinsdagavond tijdens de persconferentie met geen woord over de horeca en de restaurants. Enkel dat men voorlopig gesloten moet blijven.

“Ik vind dat er veel te weinig gezegd is over de horeca”, vertelt Jules Carels van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat. “Ik heb vanavond de persconferentie gezien en ik en mijn collega’s hebben nu op dit moment geen idee waar we aan toe zijn. Er werd gezegd dat er begin december meer duidelijkheid verwacht wordt maar dat voelt voor mij alsof ik aan het lijntje word gehouden. Ik heb het afgelopen uur met verschillende collega’s gesproken en we voelen ons zwaar in de steek gelaten.”

Hoe ben je er zelf onder?

“Boos, verdrietig, wanhopig, teleurgesteld. Het in een explosie van gedachten die door me heen schieten. En niet alleen bij mij. Je wilt graag een lichtpuntje. Een moment waar je naar toe kunt werken. Maar wij krijgen niks te horen. Financieel is dit niet vol te houden. Op dit moment kan ik het nog even uitzingen, en ik ga het de komende tijd nog even aanzien. Maar als er niks veranderd dan stop ik er mee. Ik laat het niet op een faillissement aankomen. De vaste lasten lopen namelijk door en op financiële steun hoef ik niet te rekenen. Mijn vrouw heeft een baan dus de gemeente zegt, je krijgt geen steun omdat er een inkomen is. Maar als mijn vrouw mijn zaak financieel moet ondersteunen dan zijn we gelijk failliet.”

Ondertussen krijgen de musea, bibliotheken en bioscopen te horen dat zij wel weer open mogen …

“Ja, en dat is geweldig voor hun. Dat gun ik ze echt. Maar presteren wij nu zo slechter dan andere sectoren? Uit de laatste peiling van het RIVM bleek dat 2,9 procent van de besmettingen in de horeca plaatsvond. Heel veel collega’s hebben er sinds afgelopen zomer alles aan gedaan om alles zo goed mogelijk in te richten. Ik weet zeker dat wij onder bepaalde voorwaarden open kunnen. En, ik ben er de man niet voor, maar ergens in mijn hoofd is er een stemmetje dat roept dat het tijd is voor harde acties. Om de barricaden op te gaan. Een kat in het nauw maakt rare sprongen hè? Wat ik ook jammer vind is dat de gemeente, onze eigen gemeenteraadsleden, zo stil blijven.”

Als er niks gaat gebeuren. Wat is dan het gevolg?

“Wij gaan er vanuit dat we tot half januari niet open kunnen. De minister heeft wel gezegd dat als de cijfers zich positief blijven ontwikkelen er wellicht half december een versoepeling mogelijk is. Maar ik verwacht dat onze sector daar niet mee bedoeld wordt. Als het inderdaad half januari wordt, of nog later, en er komt geen fatsoenlijk steunpakket, dan gaan er heel veel klappen vallen. Dan gaat Groningen cafés en restaurants kwijt raken waar we nu heel trots op zijn en waar we als stad mee te koop lopen. De gevolgen daarvan kun je zelf bedenken: zonder die unieke horecagelegenheden minder toeristen en bezoekers.”

Wat moet er volgens jou gebeuren?

“Ik denk dat er een lichtpunt geboden moet worden. Een datum waar we naar toe kunnen werken. Ook moet er een goed steunpakket voor de horeca komen. Een steunpakket waarbij er niet gekeken wordt of een cafébaas toevallig een vrouw heeft die een inkomen heeft, maar een pakket dat ons echt helpt. En tot slot wil ik een oproep doen aan de huurbazen. Help ons! Verlaag de huren. En daarmee bedoel ik niet de huur uitstellen, maar voor een bepaalde periode de huur te verlagen. Dat zou ons in ieder geval weer een beetje lucht geven.”