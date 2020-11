“Wat we tussen Groningen en Leeuwarden realiseren maakt mij heel trots”

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Al ruim twee jaar wordt er aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden gewerkt om vanaf december een extra sneltrein te kunnen laten rijden. Bouwmanager Rick Valk van ProRail durft al voorzichtig terug te blikken en is vooral heel trots.

Hoi Rick! Momenteel zijn jullie druk aan het werk op het Friese gedeelte van de lijn. Hoe gaat het?

“Ja, het gaat eigenlijk heel goed. We hebben ook ontzettend geluk met het weer. De omstandigheden zijn gewoon heel goed. Vorige week zijn we begonnen met de grondwerkzaamheden. Dat is altijd een spannende periode want wat kom je allemaal tegen en kom je ook dingen tegen die niet op de kaart stonden. Inmiddels zijn we al bezig met de opbouwfase. En het loopt gewoon allemaal volgens planning. Mocht er desondanks toch nog iets tegen gaan zitten dan hebben we ook buffers ingebouwd. Dus het moet goed komen.”

Spoorwegovergang De Schrans in Leeuwarden wordt dubbelsporig gemaakt. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail

Door de werkzaamheden kunnen er deze periode geen treinen rijden tussen Buitenpost en Leeuwarden …

“Klopt. Afgelopen twee jaar hebben we heel veel gewerkt in Groningen. Nu is het Friese deel aan de beurt. In Hurdegaryp verlengen we bijvoorbeeld de perrons zodat er straks langere treinen kunnen stoppen. Ook verplaatsen we het overpad. Dit overpad wordt gebruikt door reizigers om van het ene op het andere perron te komen. En daarnaast doen we heel veel in Leeuwarden. Een omloopspoor hebben we weggehaald, de spoorwegovergang De Schrans hebben we dubbelsporig gemaakt en een wissel hebben we wat in oostelijke richting verplaatst. Maar wat vooral op gaat vallen als je station Leeuwarden binnen komt rijden zijn de hele grote perrons. Die we hebben we veel langer gemaakt zodat er straks alle ruimte is voor de langere en extra treinen.”

Eén van de belangrijkste onderdelen om treinen goed en veilig te kunnen laten zijn is de treinbeveiliging. Dat zijn bijvoorbeeld de seinen. Ook daar werken jullie heel hard aan hè?

“Klopt. Op de complete lijn wordt de treinbeveiliging aangepast. Seinen komen bijvoorbeeld op andere plekken te staan en ook worden de secties kleiner. Nu lijkt dat heel simpel. Een sein die drie kleuren kan projecteren en soms in bezit is van een cijferbak, maar het is een complexe klus. Aan iedere sein zitten kabels vast die weer samenwerken met andere technische infra. We hebben dus heel veel kabels moeten graven. Of het werkt zoals het moet werken dat gaan we de komende dagen testen. Daar hebben we ook voldoende tijd voor ingeplanned.”

En de snelheid gaat omhoog …

“Ja, treinen kunnen straks sneller gaan rijden. Eigenlijk bestond dit project uit twee delen. Het Groningse deel bestond voornamelijk uit het verdubbelen van het baanvak tussen Zuidhorn en Hoogkerk. In Friesland gaan vooral de snelheden omhoog. We hebben verschillende aanpassingen gedaan waardoor dat mogelijk is. Het verschil is zo’n twintig kilometer per uur dat er sneller gereden kan worden.”

Op het station van Leeuwarden wordt druk gewerkt. De perrons worden een stuk langer gemaakt. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail

Volgende maand dan gaat de extra sneltrein rijden en dan komt dit project ten einde. Op welk deelproject ben je nu het meest trots? Waar zouden mensen absoluut naar moeten kijken?

“Dat vind ik een hele lastige vraag. We hebben namelijk zoveel bereikt en zoveel gebouwd. Neem de deelprojecten in de stad Groningen. De onderdoorgang die we hebben gerealiseerd bij de Paterswoldseweg noem ik eentje die een groot effect heeft op de omgeving. Als treinreiziger merk je er niet zoveel van, maar als omwonende wel. En ook als weggebruiker: dat je nu niet meer hoeft te wachten voor de slagbomen. Een ander project waar ik heel trots op ben is een kunstwerk dat we hebben gerealiseerd bij Westpoort, bij Hoogkerk. In the middle of nowhere hebben we daar een brug aangelegd. Vanuit de trein zie je het niet, maar eigenlijk zou je daar eens langs moeten fietsen. Dat is zo mooi geworden.”

Bij een project als dit komt ook de samenwerking om de hoek kijken …

“Klopt. Als ProRail werken we bij dit project samen met BAM en verschillende onderaannemers. Dat is ontzettend goed gegaan. Vanaf het begin is er samen de drive en energie geweest om er iets moois van te maken. En dat is gewoon gelukt. Ook heel mooi om te zien is hoe de gemeenten met het project omgaan. In Zuidhorn wordt bijvoorbeeld de omgeving van het station ingericht op dat wat er straks gaat komen. En dat zie je ook in Feanwâlden en De Westereen in de gemeente Dantumadiel waar de gemeente alle zeilen bij zet.”

Bouwmanager Rick Valk van spoorbeheerder ProRail is erg trots op wat er de afgelopen twee jaar bereikt is. Foto: Stefan Verkerk – © ProRail

En over aandacht hadden jullie ook geen gebrek hè?

“Nee. Dat was echt geweldig. Er zijn zoveel mensen geweest die het project hebben gevolgd. Mensen die langskwamen om van een afstandje toe te kijken of die heel veel foto’s gemaakt hebben. Ik sprak deze week in Leeuwarden met een oudere mevrouw die langs het spoor woont. Ze vond het zo interessant wat er allemaal gebeurde en ze had allemaal foto’s gemaakt. Aan ons vroeg ze of ze ook het mailadres van BAM mocht hebben zodat ze de foto’s kon delen. Dat is toch prachtig?”

Voor jezelf was het ook een bijzonder project hè?

“Klopt. Het is één van de grootste en langdurigste projecten die ik heb mogen doen. De herinrichting van het Europapark heb ik ook mogen doen, dat was ook heel mooi. Maar wat we hier bereikt hebben, ja daar ben ik heel erg trots op.”