“Wachtlijsten bij MEE bestaan niet meer”

nieuws

Foto: google maps

De wachtlijsten bij cliëntondersteuningsorganisatie MEE bestaan niet meer. Dat laat een woordvoerder van MEE aan OOG Tv weten.

Eind-september liet de fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad weten dat de wachtlijsten moeten gaan verdwijnen. Raadslid Wim Koks stelde dat door de wachtlijsten mensen die hulp en zorg nodig hebben niet de juiste ondersteuning krijgen. Woordvoerder Margreet Jansen van MEE is enigszins verbaasd over het bericht. “Ik ga niet ontkennen dat we te maken hebben gehad met wachtlijsten. Alleen schetst de SP het beeld hoe de situatie in februari was, voor de uitbraak van de coronacrisis.”

In de tussentijd is er veel veranderd

Volgens Jansen heeft Koks in die periode ook contact gehad met MEE. “Maar in de tussentijd is er veel veranderd en hebben we er alles aan gedaan om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Dat vinden we ook belangrijk. Mensen die contact met ons zoeken hebben direct hulp nodig. Die zitten niet te wachten op een wachtlijst tot zij eens goede ondersteuning kunnen krijgen.” MEE verbaasd zich over het feit dat de situatie pas in september in de gemeenteraad werd ingebracht, toen de wachtlijsten al weg waren.

SP: “Dat de wachtlijsten verdwenen zijn is mooi nieuws voor iedereen”

Raadslid Wim Koks van de SP laat weten dat hij zich bij de vragen gebaseerd heeft op twee signalen. Ten eerste op eigen bevinden en ten tweede vanwege het jaarverslag van de Ombudsvrouw. “Dat was het jaarverslag 2019 waarin gesproken werd over wachtlijsten. Dus vervolgens heb ik dat kenbaar gemaakt. Maar ik heb inmiddels ook begrepen dat de wachtlijsten verdwenen zijn. Dus dat is heel mooi nieuws voor iedereen.”