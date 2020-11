Waarschijnlijk tot volgend jaar zomer paardenkoersen in Stadspark

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen er tot volgend jaar zomer paardenkoersen gehouden worden op de Drafbaan in het Stadspark. Dat de laat de Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging, de KHRV, donderdagavond weten.

Donderdagmiddag vond er een overleg plaats tussen de KHRV en de gemeente. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport liet zich bijstaan door een beleidsmedewerker en een juriste. De KHRV schoof bij de digitale vergadering aan met het bestuur, adviseurs en de directeur van het overkoepelend orgaan drafsport. Het gesprek is volgens de KHRV prettig verlopen. Resultaat is dat er onder enkele nader uit te werken voorwaarden tot 1 juni door gekoerst kan worden. De KHVR heeft de hoop uitgesproken dat er tot in in ieder geval in juli gekoerst kan gaan worden omdat op de eerste zondag van juli de klassieke Sweepstakes verreden worden. De gemeente heeft gezegd hier naar te zullen kijken.

In september besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat de drafbaan in het Stadspark moet verdwijnen. Het college wil het gebied inrichten als een groot evenemententerrein. De huur met de drafvereniging is per 31 december 2020 opgezegd. Echter omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er direct een schop in de grond gaat heeft de drafvereniging voorgesteld om in die periode dat er niks met het terrein gebeurd door te kunnen koersen.