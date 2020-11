VVD: “Heel mooi dat er tot volgend jaar zomer gekoerst kan worden in Stadspark”

nieuws

Foto: Bas Huybers

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad is blij dat er tot volgend jaar zomer paardenwedstrijden op de drafbaan in het Stadspark gehouden kunnen worden. De VVD is één van de partijen die zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de drafsport in Groningen.

“Mijn eerste reactie is dat ik blij ben”, zegt raadslid Jasper Boter. “Hoewel ik wel moet zeggen dat het in lijn is met de toezegging van de wethouder. Afgelopen september hebben we tijdens een gemeenteraadsvergadering gesproken over de toekomst van de drafbaan en daarbij gaf de wethouder aan in gesprek te willen gaan met de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging. Dat gesprek is er nu geweest en ik begrijp ook dat het een goed gesprek is geweest, dus dat is mooi.”

Tot volgend jaar zomer wedstrijden

In september besloot een meerderheid van de gemeenteraad dat de drafbaan in het Stadspark gaat verdwijnen. Per 31 december wordt de huur opgezegd. Na het gesprek donderdagmiddag met wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport maakte de KHRV bekend dat er tot volgend jaar zomer wedstrijden gehouden kunnen worden. “Ik vind het ook niet meer dan terecht. Door de coronamaatregelen is de laatste koers niet doorgegaan. Op deze manier kan er in ieder geval volgend jaar op een goede manier afscheid worden genomen.”

Er is nog wel wat discussie over een belangrijke wedstrijd die in begin juli op de planning staat. De afspraak is nu dat er tot eind juni gekoerst mag worden, dus die wedstrijd zou er buiten vallen …

“Ja, dat is dé wedstrijd van het jaar die in het eerste weekend van zondag gehouden wordt. Dat zijn de Sweep Stakes. Dat is ook de enige wedstrijd die op de evenementenkalender staat en zeker in de jaren zestig en zeventig van grote waarde was. Als fractie gaan wij proberen dat deze wedstrijd door kan gaan, of dat hier mee afgesloten kan worden.”

En dan is het klaar met de drafsport in Groningen …

“Nou, wij als fractie vinden dat de discussie nog niet gesloten is. Wij vinden dat de drafsport bij Groningen hoort. Het afgelopen jaar heb ik een aantal wedstrijden bezocht gewoon om eens te kijken wat het is. Ik heb niks met paarden, maar als je de passie en de motivatie bij deze mensen ziet dan is dat prachtig. Kijk, we moeten ons realiseren dat het Stadspark een prachtige locatie is. Volgens mij moeten we gaan kijken naar de multifunctionele mogelijkheden. Een drafbaan kan heel goed gecombineerd worden met andere toepassingen. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld ook ingestemd met de realisatie van een pluktuin in het Stadspark. Het zou mooi zijn om alle functies samen te kunnen laten komen.”

Dus het laatste woord is nog niet gesproken …

“Nee, wat ons betreft niet. Er ligt ook nog geen definitief plan op tafel. Dus laten we kijken wat we daar mee kunnen.”

Deel dit artikel: