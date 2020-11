Vuurbol boven Stad gezien

nieuws

Foto: Michel Eising - www.webcam-oostersluis.nl

Boven de stad is in het begin van de avond een vuurbol gezien. Uit verschillende delen van de stad komen meldingen.

De vallende ster werd iets voor 19.00 uur waargenomen en trok van het oosten richting het noordwesten. De meteoor werd gezien vanuit de Tasmantoren en ook vanuit de wijk Vinkhuizen komen meldingen. Weerplaza laat weten dat het een zogeheten vuurbol was. De meteoor krijgt deze naam omdat hij helder aan het firmament te zien was. De vallende ster trok een relatief lang lichtspoor en was ongeveer zes seconden te zien. Behalve uit Groningen komen er verspreid uit het land meldingen van mensen die de vuurbol gezien hebben.

De vallende ster hoort naar alle waarschijnlijkheid bij de meteorenzwerm Leoniden waarvan het hoogtepunt afgelopen dinsdag langstrok.

Wauw, een schitterende vallende ster vanavond, iets voor 19 uur. Dit noemen we een #voorbol omdat hij zo helder is/was. Meer beelden zijn welkom! #meteoor #vallendester https://t.co/18HoKV4wTZ — Weerplaza.nl (@Weerplaza) November 20, 2020

Yes, komeet gezien! Boven Groningen. Eerste gedachte vallende ster, nee hij dooft niet, vliegtuig dan, nee, hij heeft een staart! Vloog maar door. — Johannes Tonckens (@Tonckert) November 20, 2020

Mijn dochter was toevallig in de tuin. Zag ineens een “ vallende ster” heel duidelijk. Toch bijzonder. 058. — hennievangorkum (@JustHennie) November 20, 2020