Vul een enquête in over sportparken in Groningen en win sportmateriaal

Het stadsbestuur wil graag weten wat de inwoners vinden van de sportparken in de gemeente. Een enquête onder de gebruikers moet dit inzichtelijk maken. Om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen, verloot de gemeente pakketten met sportmateriaal onder de deelnemers.

Inwoners van de gemeente kunnen de vragenlijst meerdere keren invullen als zij op verschillende parken sporten. Geïnteresseerden kunnen hier beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt, maar voor deelname aan de verloting zijn persoonlijke gegevens wel vereist.

