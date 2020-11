Vrouw (20) uit Winschoten sinds 3 november vermist

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie roept mensen op om uit te kijken naar de twintigjarige Alysia. De vrouw wordt sinds afgelopen dinsdag vermist.

Ze werd voor het laatst gezien in Winschoten. De kans is aanwezig dat ze in Groningen stad verblijft aangezien ze hier een opleiding volgt. Alysia is 1.90 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft blauw/groene ogen en donkerrood haar tot op de schouders. Ze draagt haar haren vaak los. Op de dag van haar vermissing droeg ze een zwarte trainingsbroek met roze streep en een jas van het Alfa-college.

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak, die wellicht de vrouw gezien hebben of weten waar zij op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70.

Meer informatie en een foto van de vrouw is te vinden in onderstaande tweet.

Alysia Otto. Alysia wordt sinds 3 november 2020 vermist. Ze is die ochtend voor het laatst gezien in Winschoten. https://t.co/s9tFE64BWW #vermist #Winschoten via @Politie / — Politie Groningen (@polgroningen) November 8, 2020