Vermiste vrouw (20) is terecht (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie riep mensen afgelopen woensdag op om uit te kijken naar een twintigjarige vrouw, die vorige week dinsdag voor het laatst werd gezien in Winschoten. Donderdagochtend meldt de politie dat de vrouw gevonden is.

Volgens de politie is de vrouw in goede gezondheid aangetroffen. Via Twitter bedankt de politie iedereen die heeft meegeholpen bij de zoektocht naar de vrouw. Ook vraagt de politie iedereen, die de gegevens van de vrouw heeft gedeeld, om deze te verwijderen in verband met de privacy van de vrouw.

De vrouw werd voor het laatst gezien in Winschoten. De kans was aanwezig dat ze in de stad Groningen verbleef, aangezien ze hier een opleiding volgt.