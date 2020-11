Vrijdag en zaterdag klinkt Rolling Stones vanaf de Martinitoren

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Stadsbeiaardier Auke de Boer zal aanstaande vrijdag een bijzonder concert geven op het carillon van de Martinitoren, namelijk liederen van de Rolling Stones.

De Rolling Stones staan deze week in de nadrukkelijke belangstelling in Groningen. Vanaf anastaande vrijdag is er namelijk een tentoonstelling in het Groninger Museum te zien van de legendarische band van zanger Mick Jagger. Ook in Noorderlicht in Der Aa-kerk wordt aandacht besteed aan de Rolling Stones. Het is dus echt een Stones-weekje in Groningen.

En als al die culturele instellingen zo druk zijn met de Rolling Stones, kan stadsbeiaardier Auke de Boer niet achterblijven. Vrijdagmiddag om 15.00 uur speelt hij bekende hits zoals My dear Lady Jane, Angie, Ruby Tuesday en She’s a rainbow vanaf het carillon in op de Martinitoren. Zaterdag om 11.00 uur doet hij het tijdens de marktbespeling nog even dunnetjes over.