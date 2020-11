‘Voorzitters veiligheidsregio’s drongen aan op verbod Black Friday’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben in de periode voorafgaand aan Black Friday er bij het kabinet op aangedrongen om het evenement te verbieden. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

“We hebben wekenlang met het kabinet gesproken als 25 burgemeesters”, legt Aboutaleb uit. “Het verbieden van Black Friday is aan het kabinet voorgesteld, alleen het kabinet heeft geoordeeld dat het niet nodig was. Mocht er opgetreden moeten worden dan zou het een zaak zijn van de burgemeesters. En dan is het top-psychologie om te realiseren of je alles aan de voorkant af moet gaan sluiten of dat je gaat proberen om te kijken hoe het gaat lopen om daarna eventueel in te grijpen. Er is voor het laatste gekozen.”

Het koopjesfestijn zorgde de afgelopen dagen op verschillende plekken in het land voor drukke winkelstraten. Onder andere in Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven moesten winkels eerder gesloten worden. In Groningen moest vrijdag de Herestraat deels afgesloten worden omdat het er te druk was. Door de drukte was het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren en ook ontstonden er samenscholingen bij winkels.

Had Black Friday niet verboden moeten worden? ‘We hebben wekenlang gesproken met het kabinet als 25 burgemeesters’. ‘Het kabinet heeft geoordeeld dat het niet nodig was’, aldus Ahmed Aboutaleb in #Buitenhof https://t.co/BlIecors5L pic.twitter.com/WIr1mbKEUv — Buitenhof (@Buitenhoftv) November 29, 2020