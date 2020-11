“Voortgang Ring Zuid niet meer te controleren, geheimhouding moet er af”

nieuws

Foto Andor Heij

De geheimhouding van het vaststellingsbesluit rond de aanleg van de Ring Zuid moet verdwijnen. Dat zegt de fractie van de Stadspartij dinsdagavond.

Door de geheimhouding weten gemeenteraad en Provinciale Staten niet meer wat er speelt binnen het project. “Begin juli was het idee dat de uitwerking van het vaststellingsbesluit een kwestie van weken zou zijn”, zegt raadslid René Stayen. “We zijn nu bijna een half jaar verder zonder enig resultaat en zonder ook maar een stap verder gekomen te zijn. Met andere woorden, wij kunnen de voortgang van het megaproject niet meer controleren.”

Aannemerscombinatie Herepoort besloot vorige week om een deel van haar werkmateriaal te verwijderen en om alleen nog maar die werkzaamheden uit te voeren die strikt contractueel noodzakelijk zijn. In de media werd door Herepoort een verklaring afgelegd. De Stadspartij maakt daaruit op dat het vertrouwen broos is en de onzekerheid voor de toekomst groot is. Daarom moet er snel duidelijkheid komen. “De belangen zijn dusdanig groot dat er helemaal geen vaststellingsbesluit dreigt te komen. En het is vreemd dat wij als politici uit de media moeten vernemen welke problemen er spelen. Dat is onacceptabel.”

De Stadspartij vindt dat er in ieder geval in de openbaarheid duidelijk moet komen welke problemen er nu spelen: “De vertrouwelijkheid moet er vanaf en het liefst zo snel mogelijk. Wij willen een harde deadline stellen op 1 februari 2021 en zullen dat kenbaar maken in de raad”, aldus Stayen.