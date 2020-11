Volle Meerweg in Haren door zelfgebouwde snoepmachine

nieuws

Foto: Margit Nijland

Een zelfgebouwde snoepmachine heeft in Haren tot een volle straat geleid. Vanwege Sint Maarten hadden twee gezinnen de machine gebouwd. Zo konden kinderen toch een leuke Sint Maarten hebben ondanks de coronacrisis.



De snoepmachine stond bij Lakeway 1820, een samenstelling van Meerweg 18 en 20, en de families Moret van der Spek en Nijland/Spiers bouwden de kleurrijke machine. “Afgelopen week hebben we een beetje bijgehouden wat er zou gebeuren met Sint Maarten. We zouden het stom voor de kindjes vinden als het niet door zou gaan. Hier wonen ook nog eens veel ouderen en die vinden het niet leuk om de kinderen geen snoep te kunnen geven, maar willen in verband met corona ook voorzichtig zijn. Daarom hebben we bedacht dat de plekken waar de kinderen dan wel heen kunnen, heel bijzonder moeten zijn,” vertelt Margit Nijland één van de bewoners van Lakeway 1820.

De machine bleek een groot succes: “Het was vrij druk. Het begon rustig en het kwam langzaam aan op gang. Na een bericht op Facebook kwamen er toch nog veel meer mensen onze kant op. De file viel mee, maar het was inderdaad behoorlijk druk in de straat.” Ondank de drukte hoefden de families van Lakeway 1820 niemand teleur te stellen. “We hebben hebben wel echt ingekocht op veel mensen, dus gelukkig hadden we genoeg,” besluit Margit met een lach.