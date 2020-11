Vogelgriep bereikt stad Groningen

nieuws

Foto: Katrien Lammerts / ingezonden

De vogelgriep heeft de stad Groningen bereikt. Een wandelaarster trof zaterdag aan het einde van de middag vier dode knobbelzwanen aan in een weiland bij de Wolddijk bij Noorderhoogebrug.

“Ik heb direct melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de NVWA, en de Dierenambulance”, vertelt Katrien Lammerts. “Zij hebben laten weten dat het om vogelgriep gaat. Dat kun je zien aan de manier waarop de zwanen liggen, alsof ze letterlijk hun kop hebben laten hangen.” Voor Lammerts was het een bizarre gewaarwording om de witte dieren daar zo te zien liggen.

Vogelgriep of draadslag

Het weiland waar het om gaat is in beheer van Het Groninger Landschap. Landschapsbeheerder Arjan Hendrik laat weten dat er de mogelijkheid bestaat dat het om vogelgriep gaat maar dat er ook een andere oorzaak kan zijn. “Op de foto zie je hoogspanningskabels. Er kan in dit geval sprake zijn van zogeheten draadslag. Dat de zwanen door slecht weer of slecht zicht daar tegen aan gevlogen zijn. Aan de andere kant is vogelgriep niet uit te sluiten. Afgelopen vrijdag tof ik op de plek waar deze mevrouw de foto maakte een rietgans aan die door vogelgriep overleden is.”

De afgelopen dagen duikt de vogelgriep op steeds meer plekken op. Hoe is dit in het rayon waar jij werkzaam bent?

“Het is hier nog niet zo erg als in Friesland waar al heel veel vogels gestorven zijn. Maar het komt ook hier zeker voor. Aan de Waddenkust, in de kwelders, in het zogeheten brakwatergebied, hebben we kleine aantallen dode smienten gevonden en ook een brandgans die overleden zijn aan de gevolgen van het virus. Als er nu in het Reitdiepgebied zwanen zijn overleden dan is dat ernstig en dan hou ik voor de komende periode mijn hart vast.”

Door de coronacrisis werken we veel thuis en maken we wat meer wandelingen in de eigen omgeving. Als je bij zo’n wandeling dode vogels tegen komt, wat moet je dan doen en wat moet je absoluut niet doen?

“Wat je absoluut niet moet doen is aanraken. En dan bedoel ik op geen enkele manier aanraken. De vogelgriep is erg besmettelijk. Stel dat je er voorzichtig tegen aan schopt dan heb je het virus gelijk op je schoenzool. Op deze manier kun je het verder verspreiden. Wat je moet doen is de NVWA bellen of de Dierenambulance. Zij pakken het vervolgens op. Dus wat dat betreft heeft deze mevrouw volgens het boekje gehandeld.”