Vogelgriep bereikt Hunzedal

Foto: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53012

De vogelgriep heeft het Hunzedal bereikt. Dat zegt landschapsbeheerder Jan Beekman van Het Groninger Landschap dinsdagavond.

De afgelopen week dook de ziekte op steeds meer plekken op. Nadat er de afgelopen dagen al honderden dode vogels in Friesland werden gevonden en er ook sterfgevallen werden gemeld aan de Groningse Waddenkust zijn er nu naar alle waarschijnlijkheid ook gevallen opgedoken in het Hunzedal. “Een jonge knobbelzwaan vertoont kenmerkend gedrag”, meldt Beekman op Twitter. “De knobbelzwaan draait rondjes en schudt met de kop. Om verdere besmettingen te voorkomen is de vogel weggehaald en voor onderzoek opgestuurd.”

Afgelopen weekend werden in het Hunzedal een dode knobbelzwaan en een jonge kolgans met kenmerkende gedragingen gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om vogelgriep gaat. De eerste vogelgriep-gevallen werden eind-oktober vastgesteld in de buurt van Utrecht. Uit onderzoek bleek dat het ging om de H5N8-variant. Dit virus is besmettelijk en dodelijk voor vogels maar kan ook mensen besmetten, voor wie het vooralsnog niet erg gevaarlijk is. Het virus komt naar alle waarschijnlijkheid uit Rusland en is door trekvogels naar Nederland gebracht. De minister stelde direct na het aantreffen een ophokplicht in.

