VNO-NCW wil met testsamenleving terug naar normaal leven

Foto: Sebastiaan Scheffer

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil met een testsamenleving Nederland een uitweg bieden uit de coronacrisis. Dat laat de organisatie zaterdag weten aan de NOS.

Als in regionale brandhaarden de hele bevolking wordt getest, en mensen die vervolgens positief getest worden tien dagen in quarantaine gaan, is de verwachting dat het virus met 85 procent terug kan worden gedrongen. De mogelijkheid hiertoe bestaat omdat er vanaf januari twee miljoen tests per week gedaan kunnen worden. “Zo raakt de zorg niet opnieuw overbelast en krijgen mensen hun bewegingsvrijheid terug”, stelt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW.

Volgens de werkgeversorganisatie kan Nederland, als er twee miljoen tests per week beschikbaar zijn, in eerste instantie terug naar een fase waarin geleefd kan worden als afgelopen zomer waarbij er veel mogelijk was. Door vanaf dat moment sneltesten in te zetten en de CoronaMelder-app te gebruiken hoeft de samenleving daarna minder op slot. Mensen die vervolgens in contact zijn geweest met een persoon die positief getest is en niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken, kunnen iedere dag een test doen. In de fase daarna kan Nederland steeds verder open.