Vijf leerlingen uit schoolklas Kamerlingh Onnes besmet met coronavirus, klas in quarantaine

Foto: google maps

Vijf leerlingen uit dezelfde klas van het Kamerlingh Onnes in de stad zijn positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die maandag verstuurd is naar de ouders van de leerlingen en in bezit is van OOG Tv.

De rector schrijft in de brief dat de leerlingen milde klachten hebben en dat het naar omstandigheden goed met hen gaat. Het gaat om vijf leerlingen uit de tweede klas. Vanwege de situatie is er contact gezocht met de GGD Groningen. De GGD heeft geadviseerd dat de gehele klas vanaf dinsdag tien dagen in quarantaine gaat. “Voor alle andere klassen en collega’s heeft de GGD aangegeven dat het gewoon veilig is om naar school te gaan”, staat in de brief te lezen.

“We snappen dat hierover ongerustheid kan ontstaan bij u en bij onze leerlingen. Bij ons als medewerkers van de school is dat niet anders.” De school laat verder weten dat alles op alles wordt gezet om alles op zo’n veilige manier in te richten.

Na de zomervakantie zijn er al verschillende besmettingen geconstateerd op de middelbare school. Meerdere leerlingen en ook een medewerker werden positief getest op het virus. Niet alleen het Kamerlingh Onnes heeft te maken met besmettingsgevallen, ook op andere scholen in Stad zijn besmettingen gemeld.