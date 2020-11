Vierde besmetting in basisschoolklas, klas naar huis gestuurd

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op basisschool Het Karrepad aan de Molukkenstraat is vrijdag een vierde leerling van een klas positief getest op het coronavirus. Er is besloten dat de leerlingen van deze klas komende week thuisonderwijs krijgen.

“Wij ontvingen het bericht dat er opnieuw een leerling uit groep 7 positief getest is”, staat te lezen in een brief die aan de ouders is verstuurd. “Omdat het om een vierde leerling in één groep gaat, is er wederom contact geweest met een arts van de GGD.” De GGD heeft aangegeven dat er geen extra maatregelen nodig zijn maar de school heeft anders besloten. De leerlingen komen in de periode van 30 november tot 4 december niet naar school en gaan de lessen volgen vanuit huis.

De school begrijpt dat de maatregel organisatorische gevolgen voor de ouders heeft. “We hopen dat u lukt om dit thuis goed te kunnen regelen.

Het is voor ons een lastige beslissing geweest om voor deze werkwijze te kiezen en wij hopen dan ook op uw begrip voor deze situatie.”