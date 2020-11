Verwarde man aangehouden bij hoofdstation

nieuws

Foto: Martin Nuver / 112Groningen.nl

De politie heeft woensdagochtend rond 9.00 uur een verwarde man aangehouden vlakbij het hoofdstation van Groningen. De man bevond zich bij de parkeerplaats voor het KPN-gebouw.

“De persoon maakte een verwarde indruk, en was verbaal zeer aanwezig. Het was reden genoeg om met een aantal collega’s in te grijpen en de man aan te houden,” aldus een woordvoerder van de politie.

“De man was niet op het station zelf en bevond zich dus niet tussen de treinen, maar op een parkeerplaats naast het station. Er was dus ook geen direct gevaar voor het treinverkeer,” aldus de woordvoerder. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor.