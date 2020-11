“Versoepelingen coronamaatregelen half december ondenkbaar”

nieuws

Mocht het aantal coronabesmettingen niet afnemen dan is het ondenkbaar dat bepaalde coronamaatregelen half december versoepeld worden. Dat zegt Frit Rosendaal van het LUMC in een interview met de NOS.

Nadat de tweede coronagolf eind oktober op haar hoogtepunt was daalde sindsdien het aantal besmettingen. De afgelopen week lijkt het aantal besmettingen echter weer toe te nemen waarbij er zaterdag 6.070 nieuwe gevallen werden geregistreerd. “Het idee van versoepelingen half december is ondenkbaar, zeker met deze cijfers”, zegt Rosendaal die hoofd afdeling Klinische Epidemiologie bij het LUMC is.

Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag hintte het kabinet op mogelijke versoepelingen half december als het aantal coronabesmettingen verder af zou nemen. Er zouden dan minder dan 3.600 dagelijkse besmettingen bij mogen komen en niet meer dan 10 Intensive Care-opnames per dag. “Ik vind het eng dat de cijfers stagneren op zo’n hoog niveau. En als de besmettingen echt gaan stijgen, dan gaat het aantal ziekenhuisopnames over twee weken ook weer omhoog.”

Rutte liet zaterdag weten dat de stijging van het aantal besmettingsgevallen hem ook niet bevalt. Hij riep mensen op om zich goed aan de coronaregels te houden. De precieze oorzaak van de stijging van de cijfers is niet bekend.