Verplicht dragen mondkapje gaat dinsdag in

Foto OOG TV. Scholieren met mondkapje.

Om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen geldt vanaf dinsdag 1 december (morgen) een mondkapjesplicht in alle openbare ruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie geen mondkapje draagt kan een boete krijgen van 95 euro.

Onder openbare ruimtes vallen onder andere winkels, musea, theaters en bioscopen. Ook bij contactberoepen, zoals kappers, nagelstudio’s en autorijscholen, moeten zowel door de medewerkers als klanten mondkapjes gedragen worden.

In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar daar komen de stations en bushaltes bij. Ook op de scholen, uitgezonderd het basisonderwijs, zijn mondkapjes verplicht. In het onderwijs mag het mondkapje af op de zitplaats, maar zodra er gelopen wordt door de klas of het gebouw moet het kapje weer gedragen worden. Voor gymnastiek, dans, zang, toneel en vormen van praktijkonderwijs hoeft een mondkapje niet op.

Voor theaters, bioscopen en restaurants geldt dat het mondkapje af mag als er plaats is genomen op een vaste zitplaats.

Uitzonderingen

Er zijn wel uitzonderingen. Zorgverleners, zoals huisartsen en fysiotherapeuten hoeven geen mondkapjes te dragen. Ook tijdens sporten, acteren, repeteren, optredens of het geven van interviews op radio en TV is een mondkapje niet nodig. Ook bezoekers van een religieus gebouw, zoals een kerk of moskee, hoeven geen mondkapje te dragen.

Mensen met een ziekte, bijvoorbeeld een longaandoening, of mensen met een beperking hoeven ook geen mondkapje te dragen.

De mondkapjesplicht geldt tot 1 maart volgend jaar. Er is een verlenging mogelijk, maar als er geen medische noodzaak meer is kan de maatregel ook weer ingetrokken worden.