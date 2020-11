Verkiezingen Hogeschool Medezeggenschapsraad op Hanze van start

nieuws

Foto: Merijn Huizenga

Op de Hanzehogeschool zijn maandag de verkiezingen voor de Hogeschool Medezeggenschapsraad, de HMR, begonnen. De verkiezingen zouden eigenlijk afgelopen voorjaar plaatsvinden maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Tijdens de verkiezingen wordt er bepaald welke negen studenten plaats mogen nemen in de HMR. Die HMR is belangrijk omdat er in deze raad gesproken wordt over de toekomst van de Hanzehogeschool. Er zijn twee verenigingen die deelnemen aan de verkiezingen, De Hanze Studentenbelangenvereniging, HSV en Lijst Student Erkend, STERK.

De afgelopen jaren konden studenten van de Hanzehogeschool niet om de verkiezingen heen. Op de Zernike Campus maar ook op locaties in de binnenstad werd actief campagne gevoerd. Dit jaar vindt alles online plaats. Het stemmen vindt dit jaar op deze website plaats. En om een goed oordeel te kunnen vellen; de standpunten van STERK vind je hier, en die van de HSV op deze pagina.