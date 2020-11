Verkeersongeluk op A7, bestuurder betrapt met grote hoeveelheid drugs

nieuws

Foto 112groningen.nl

Op de A7 tussen Frieschepalen en Marum, in de richting van Groningen, is zondagochtend een personenauto achterop een voorganger gebotst. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie rukten ook een ambulance en de brandweer uit. Zij hoefden uiteindelijk niet in actie te komen omdat niemand bekneld was komen te zitten en ook geen van de inzittenden gewond was geraakt. De politie begon direct met een onderzoek naar de toedracht. De voorste auto werd bestuurd door een vrouw, de achteropkomende auto door een man. Bij de man bestond al snel het vermoeden dat hij onder invloed was.

Agenten namen bij deze bestuurder een alcohol- en drugstest af. Daaruit bleek dat hij positief testte op drugs. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Uit verder onderzoek bleek dat hij in zijn auto een grote hoeveelheid drugs had. Om hoeveel drugs het precies gaat is niet bekend gemaakt. Het verkeer richting Groningen ondervond enige hinder van het ongeluk.