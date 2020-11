Verkeersborden Meerweg waarschuwen tegen overstekende otters

nieuws

Foto: Henri Hallink - otter bij de Noorddijk in De Onlanden

Aan de Meerweg in Haren, tussen het Paterswoldsemeer en het Friescheveen, komen woensdag borden te staan die weggebruikers waarschuwen voor overstekende otters.

Aan sporen is te zien dat otters regelmatig de oversteek wagen tussen beide natte locaties. Ze moeten daarvoor echter wel de drukke Meerweg oversteken. Het aantal otters in het gebied is de laatste jaren flink toegenomen. In het Friescheveen wonen bovendien meerdere bevers.

De waarschuwingsborden bestaan uit een gevarendriehoek, de beeltenis van een otter en de tekst: “pas op, overstekende otters.” Op de Meerweg geldt een maximum snelheid van 60 km per uur, maar veel weggebruikers houden zich daar niet aan. De hoop is dat zij vanwege de borden hun snelheid zullen matigen.