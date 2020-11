Verenigingen kunnen op aantrekkelijke wijze gebruik maken van Zonneweide Glimmen

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

Stichtingen en verenigingen kunnen dankzij een aantrekkelijke regeling gebruik maken van Zonneweide Glimmen. Door middel van een lening kunnen ze aan een zonnepaneel komen.

De regeling is bedoeld voor stichtingen en verenigingen met weinig geld waarbij er bijvoorbeeld gedachte kan worden aan sportverenigingen, dorpshuizen en scholen. Door middel van de regeling kunnen de rechtspersonen zonder investering een zonnepaneel verkrijgen. De investering kunnen ze lenen bij de coöperatie van de Zonneweide die in 15 jaar terugbetaald moet worden. “Voordeel is dat deze stichtingen en verenigingen een korting krijgen op de energierekening door teruggave van energiebelasting waardoor de lening afgelost kan worden”, aldus een woordvoerder van de Zonneweide.

Op het terrein waar de Zonneweide wordt aangelegd zijn nog 400 zonnepanelen beschikbaar. De bedoeling is dat de eerste elektriciteit in de eerste maanden in 2021 geleverd gaat worden.