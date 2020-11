Verdachten dodelijke vechtpartij Hoogkerk blijven in cel

nieuws

De drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van restauranthouder Lazaros Koumatidis blijven voorlopig in hechtenis. Dat heeft de Groninger rechtbank donderdag bepaald, zo melden diverse media.

Koumatidis kwam om het leven tijdens een vechtpartij in Hoogkerk op 16 augustus van dit jaar. Hij kwam zijn zoon te hulp toen die ruzie had met drie voormalige vrienden. Daarbij zouden beide partijen geweld hebben gebruikt. Het slachtoffer overleed als gevolg van enkele messteken in de rug. De advocaten van de verdachten vroegen om vrijlating: er zou sprake zijn van noodweer. Bovendien zouden getuigen dubieuze verklaringen hebben afgelegd.

Volgens de rechtbank zijn er voldoende verdenkingen tegen de verdachten. Daarom blijven ze in hechtenis. Er moeten ook nog diverse getuigen worden gehoord. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak vindt waarschijnlijk in februari volgend jaar plaats.