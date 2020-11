Geen verbod op carbidschieten in provincie Groningen; wel strenge voorwaarden

nieuws

Foto: montferlandjournaal.nl

Het carbidschieten tijdens oud en nieuw wordt niet verboden in de provincie Groningen. Dat werd donderdagmiddag besloten tijdens een bijeenkomst van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Groningen.

Wel besloten de burgemeester tot extra maatregelen voor het carbidschieten. Er mogen maximaal vier mensen bij elkaar komen en de anderhalvemeter-regel moet worden gehandhaafd. Tapinstallaties en tenten zijn verboden.

Daarnaast gelden er per gemeente regels over de plaatsen, de tijden, het aantal en grootte van de melkbussen. In een aantal gemeenten komt meldplicht voor mensen die carbid willen schieten. De exacte regels per gemeente worden door de gemeenten zelf bekend gemaakt.

De burgemeesters doen nog wel een dringend beroep op mensen die geen ervaring hebben met het schieten van carbid: “Doe het niet! Net als bij het verbod op het afsteken van vuurwerk geldt dat extra druk op de zorg zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Mensen die niet weten hoe ze carbid moeten schieten, lopen het risico om gewond te raken”, zo stelt de Veiligheidsregio Groningen. Een campagne moet het publiek gaan wijzen op de risico’s van carbidschieten. De naam daarvan is de BOCK-campagne (de Bewust Oplettende Carbid Knaller).

Vorige week meldde burgemeester Koen Schuiling van Groningen nog dat hij carbidschieten tijdens de aankomende jaarwisseling ‘bijzonder onverstandig’ vindt. In andere gemeenten in de provincie heerst echter een andere mening.