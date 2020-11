Veelzijdige woningbouw in De Zeilen fase 2

nieuws

Foto: Bureau Meerstad

Fase 2 van het wijkdeel De Zeilen van Meerstad krijgt diverse woonvormen. Dat heeft het gemeentebestuur woensdag bekendgemaakt. Er is ruimte voor zo’n 600 woningen, waaronder appartementen en een knarrenhof.

De kavels zijn vooral bestemd voor eengezinswoningen tot maximaal vier bouwlagen, maar op een paar plekken kunnen appartementen worden gebouwd van maximaal zeven bouwlagen. Ook is er ruimte voor collectieve woonvormen, zoals een knarrenhof voor senioren, tiny houses en drijvende waterwoningen. Er komen 60 sociale huurwoningen.

In het meest westelijke deel van De Zeilen fase 2, is plek voor een tijdelijke school, aansluitend aan de sluisbuurt. Als die school niet meer nodig is, kan ook daar woningbouw plaatsvinden. De openbare ruimte krijgt een sterk groen karakter, met veel biodiversiteit.

De Zeilen wordt ontsloten via de Vossenburglaan, die vanaf de sluis de wijk ingaat en eindigt bij de Harksteder Broeklanden. Daar komt een keerlus voor het openbaar vervoer. Het ontwerpuitwerkingsplan voor De Zeilen fase 2 ligt zes weken ter inzage.