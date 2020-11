Vandalen richten voor 1.000 euro schade aan bij voetbalverenigingen VVK en VVG

nieuws

Foto: VVK Groningen

Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zo’n 1.000 euro schade aangericht bij voetbalverenigingen VVK en VVG. Beide verenigingen zijn gevestigd op Sportpark Het Noorden aan de Iepenlaan. Bestuurslid Jan-Martin Koetje van VVK is boos.

Hoi Jan-Martin! Wat is er aan de hand?

“Door de coronamaatregelen kunnen we momenteel heel weinig. Om toch wat winst te genereren hebben we een speciaal-bier laten brouwen dat we dit weekend zouden verkopen. Toen ik hier vanochtend de spullen op het sportpark kwam brengen bleek dat er flink wat schade is aangericht. Een raam van een deur is kapot, er is graffiti aangebracht en er zijn picknickbanken vernield.”

En dit was niet de eerste keer hè?

“Klopt. Vorig weekend was het ook al raak. Toen is er ook vandalisme gepleegd. En in het verleden is er ook al het één en ander gebeurd. Netten die kapot zijn gesneden. Tegenwoordig moeten we alles binnen zetten. Maar met sommige spullen gaat dat niet. Om een herhaling te voorkomen hebben we vorige week besloten om met grote regelmaat te patrouilleren. Gisteravond zijn hier ook een aantal jongeren weggestuurd die zich hier op het terrein ophielden. Of zij de daders zijn, dat weten we niet.”

Hoe groot is de schade?

“Als je alles bij elkaar optelt gaat het om zo’n 1.000 euro. Dus ik heb ook echt even gevloekt. Door de coronacrisis hebben we zeker de laatste weken geen inkomsten. Door middel van wat speciale acties proberen we wat winst te maken maar ik weet nu al dat alles wat we dit weekend verdienen er direct allemaal weer uit gaat om dit te herstellen.”

Nu heb ik begrepen dat er camerabeelden zijn?

“Ja, ons gebouw is uitgerust met bewakingscamera’s. Die beelden hebben we inmiddels gedeeld met de politie. Ook vorige week hebben we contact gehad met de politie, dus men is op de hoogte van de problemen die hier spelen. En tegen de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn zou ik willen zeggen: meld je. We kunnen dit op een goede manier of op een hele vervelende manier oplossen. Dus als je spijt hebt meld je dan bij ons. Dit kan door een bericht te sturen naar ons Facebook- of Instagram-account of door middel van een mail naar dit adres. Dan zoeken we samen naar een oplossing.”