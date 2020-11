nieuws

Na twee dagen waarbij er wat regen kan gaan vallen wordt het vanaf woensdag opnieuw waterkoud. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend is het eerst nog koud met temperaturen rond en later net boven het vriespunt”, vertelt Kamphuis. “De bewolking neemt in de ochtend echter snel toe waarbij er kans is op wat motregen. In de middag gaat er vanuit het westen regen volgen en lopen de temperaturen op tot 5 graden. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur op 5 graden te liggen en vallen er enkele buien.”

“Dinsdag is er ook kans op een bui. Bij een vrij krachtige noordenwind, windkracht 4 of 5, wordt het 10 graden. Vanaf woensdag gaan de temperaturen weer naar beneden. Woensdagmiddag komt de maximumtemperatuur op 5 graden te liggen en zal het waterkoud aanvoelen. Er is veel bewolking en het blijft naar alle waarschijnlijkheid droog.”

