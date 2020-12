“Vanaf komend weekend wordt het nog wat kouder”

nieuws

Na een dinsdag met een maximumtemperatuur van 10 graden wordt het vanaf woensdag kouder. Vanaf het weekend is er in de nachten kans op vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking, een enkele opklaring en in de ochtend kan er een buitje vallen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 3 tot 4, wordt het 10 graden. In de nacht naar woensdag zijn er enkele opklaringen. Het blijft droog en het kwik daalt naar 4 graden.”

“Woensdag is het met 5 graden als maximumtemperatuur waterkoud. Het blijft dan droog en het is overwegend bewolkt. Vanaf het komende weekeinde wordt het wat kouder. Daarbij neemt de kans op nachtvorst toe, en liggen de temperaturen overdag boven het vriespunt.”