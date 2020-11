Van de Kamp: “CEV-Cup is eindelijk weer iets om naar toe te werken”

sport

Foto: Lycurgus

De volleyballers van Amysoft Lycurgus uit Groningen kijken uit naar volgende maand als het afreist naar Rusland voor het voorlopige vervolg van de Europese CEV-Cup. Dat zegt speler Auke van de Kamp in radioprogramma OOG Sport.



Amysoft Lycurgus treedt op 16 december in Moskou aan tegen de regerend landskampioen van Roemenië, C.S.M. Arcada Galati. Als die wedstrijd gewonnen wordt dan wacht een dag later al de kwartfinale in de Russische hoofdstad. De tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Dynamo Moskou en Vojvodina uit het Servische Novi Sad.

De competitie in Nederland ligt al geruime tijd plat door de Coronamaatregelen. Lycurgus speelde op tien oktober haar enige en laatste competitiewedstrijd. Arcada Galati speelde in november maar liefst acht wedstrijden, vier in de Roemeense competitie en vier in Europees verband (strandde in voorronde Champions League).

Auke van de Kamp: ”Het wordt voor ons aan de ene kant een lastig verhaal, maar aan de andere kant kunnen wij er veel vrijer ingaan, omdat we minder van elkaar verwachten. We hebben namelijk geen wedstrijdritme en de afgelopen tijd niet goed kunnen trainen. Eigenlijk is het alleen al leuk om weer op het veld te mogen staan en kansloos ben je nooit.”

Het gesprek in Stadspark van verslaggever Wesley Ferwerda met Auke van de Kamp is onderdeel van een reeks alternatieve afleveringen van het radioprogramma OOG Sport. Normaal gesproken wordt er tussen 14u en 17u uitgezonden, maar omdat er geen live sport is, wordt op dit moment iedere zondag tussen 16u en 17u een uur sport aangeboden.