University Rebellion gaat actie voeren bij Rijksuniversiteit

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

University Rebellion gaat komende donderdag actie voeren bij twaalf Nederlandse universiteiten, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

University Rebellion is een autonome beweging die gelieerd is aan Extinction Rebellion, bestaande uit studenten, universiteitsmedewerkers en wetenschappers. Komende donderdag wordt er een manifest gepresenteerd over de urgentie van de klimaat- en ecologische crises en hun oorzaken. In het manifest worden eisen gesteld voor het decarboniseren, dekoloniseren en democratiseren van de Nederlandse universiteiten.

De actie vindt juist bij de universiteiten plaats omdat deze hun onwil tonen en nalatig zijn in het erkennen en tegengaan van de klimaat- en ecologische crises. Tijdens de actie worden de eisen voorgelezen en daarna wordt het manifest overhandigd aan de universiteitsbesturen. Bij de actie worden de coronamaatregelen in acht genomen.

De actie vindt komende donderdag plaats om 13.00 uur. De eisen en het overhandigen van het manifest zal de eerste actie zijn in een serie van acties die geplanned staan.