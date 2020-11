Universiteitsbibliotheek blijft vooralsnog open

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen blijft, ondanks de verscherpte coronamaatregelen, voorlopig open. Dat laat de RUG donderdagmiddag weten.



In het gebouw blijven de eerder ingestelde coronamaatregelen gelden. Dat betekent dat studieplekken van tevoren moeten worden gereserveerd en een mondkapje verplicht is. Anderhalve meter afstand blijft de norm.

De nieuwe coronamaatregelen, die vanaf woensdagavond in heel Nederland gelden, zorgen ervoor dat openbare bibliotheken in heel Nederland de deuren gesloten moeten houden. De UB is echter niet publiek toegankelijk en mag dus open blijven. Alleen studenten kunnen naar binnen met hun universiteitspas.