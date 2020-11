UMCG zet gastheren en -vrouwen in om agressie op corona-afdeling tegen te gaan

nieuws

Gastheren en -vrouwen van het UMCG moeten familieleden van overgeplaatste coronapatiënten gaan begeleiden. Onder deze groep bezoekers van het ziekenhuis ontstond de afgelopen weken vaak agressie tegen medewerkers.

Het ziekenhuis gaat, met een pilot van enkele weken, kijken of de gastvrouwen en -heren kunnen zorgen voor minder spanning en agressie bij bezoekers van patiënten op de corona-verpleegafdeling. Als de resultaten goed zijn, volgen mogelijk proeven op andere afdelingen in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis vonden de afgelopen weken een aantal incidenten plaatst, waarbij voornamelijk bezoekers van coronapatiënten die werden overgeplaatst uit andere regio’s betrokken waren. Onbegrip over de overplaatsing en het gehoorzamen van de coronaregels in het ziekenhuis zouden daar de oorzaak van zijn.