UMCG opent watertappunt bij ingang Oostersingel

In het UMCG is dit weekend een watertappunt geopend. Het is daarmee het zestiende watertappunt in de gemeente Groningen.

Het nieuwe tappunt is te vinden in de Fonteinstraat in het UMCG nabij de ingang Oostersingel. “Als je het ziekenhuis binnenkomt, dan sla je linksaf en dan zie je daar de mooi vormgegeven kraan”, laat het ziekenhuis op Facebook weten. Het tappunt is te gebruiken door mensen die in bezit zijn van herbruikbare flesjes.

Het watertappunt is nog niet helemaal klaar. Het ziekenhuis laat weten dat er nog bordjes opgehangen gaan worden zodat iedereen het tappunt ook makkelijk kan vinden. Mocht het goed bevallen dan overweegt het UMCG om er meer te installeren.