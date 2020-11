‘Uitslagen commerciële tests komen niet allemaal terecht in coronacijfers’

nieuws

Steeds meer mensen laten zich testen op corona in commerciële teststraten. De cijfers van deze teststraten komen echter niet allemaal terecht in de officiële cijfers waardoor het zicht op de verspreiding van het virus niet optimaal is. Daarover schrijft de NOS maandagavond.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn per dag de resultaten van 4.200 commerciële tests bekend. Het aantal tests dat echter afgenomen wordt bij de ruim 100 aanbieders ligt vele malen hoger. Volgens de Wet publieke gezondheid en de Wet medische hulpmiddelen zijn commerciële aanbieders verplicht om te testen onder verantwoordelijkheid van een arts. Deze arts moet positieve testuitslagen doorgeven aan de GGD. Echter blijkt dat veel aanbieders geen gebruik maken van een arts en worden wel de positieve tests maar niet de negatieve doorgegeven.

Je raakt een stukje van je zicht kwijt

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC vindt het vervelend. “Je raakt een stukje van je zicht kwijt, dat vind ik onhandig.” Koopmans zou ook graag de negatieve resultaten willen zien. “Dit is een van de pilaren die we nodig hebben om te weten hoeveel zicht we op het virus hebben en dat moet gewoon goed werken. Nu er allerlei aanvullende aanbieders opduiken, zou ik graag zien dat dit een onderdeel van het coronadashboard wordt.”

‘Er wordt niet veel gemist’

Het RIVM erkent dat er nu niet een compleet zicht is, toch denken ze dat er niet veel gemist wordt. Zo heeft het ontbreken van de commerciële tests geen effect op het berekenen van het reproductiegetal. Dit getal kan namelijk op meerdere manieren berekend worden, behalve via testuitslagen ook via ziekenhuis- of ic-opnames. Het ministerie van Volksgezondheid heeft wel te kennen gegeven graag op de hoogte te willen zijn van alle cijfers.