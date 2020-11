Uitslaande brand in cafetaria Hof van Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Stoepemaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft zaterdagmiddag een uitslaande brand gewoed in cafetaria Hof van Beijum. Om de brand te kunnen bestrijden schaalde de brandweer op naar middelbrand.

De melding van de brand kwam rond 16.50 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er is brand ontstaan in een cafetaria”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “De brand werd al snel uitslaand en daarop hebben wij meerdere voertuigen ter plaatse laten komen.” Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat behalve twee tankautospuiten ook een hoogwerker ter plaatse is. Deze werd in allerijl in positie gebracht om daarmee het vuur van bovenaf te kunnen blussen.

Tekst gaat verder onder de foto





De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

Brand meester

“Doordat de afvoerpijp van de afzuiging ook in brand stond leek het alsof de brand door het dak kwam”, vult de brandweerwoordvoerder aan. Rond 17.30 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. “We voeren nog een aantal nacontroles op het dak uit. Alle medewerkers van de cafetaria konden tijdig het pand verlaten. Niemand raakte gewond.”

Rookontwikkeling

Incidentfotograaf Rick ten Cate: “De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. Bluswater werd uit nabijgelegen open water gepompt. Een gebied rond de cafetaria werd door de hulpverleningsdiensten afgezet. Veel mensen uit de buurt kwamen een kijkje nemen. De brand is beperkt gebleven tot de cafetaria en is niet overgeslagen naar een naastgelegen sportschool.”