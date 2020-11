Twee personen aangehouden voor diefstal van boot en trailer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdag twee personen aangehouden voor de diefstal van een boot en een trailer. Dat meldt de politie Noordenveld op haar Twitter-account.

Het duo had de diefstal gepleegd bij een woning aan de Kievitsweg in Paterswolde. Door snel optreden van de politie kon het duo korte tijd later aangehouden worden. De dieven werden aangetroffen op de Boterdijk in Paterswolde waar ze staande werden gehouden. De twee zijn vervolgens overgebracht naar het politie.

Het duo zit nog vast en de politie is een onderzoek naar hen gestart.