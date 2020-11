Twee ontvoerde bemanningsleden schip Groningse rederij vrijgelaten

nieuws

Foto: Seatrade

De twee bemanningsleden van een schip van de Groningse rederij Seatrade die in september ontvoerd werden, zijn vrijgelaten. Dat meldt RTV Noord donderdagavond.

Het schip was onderweg naar de Nigeriaanse havenstad Lagos. Op 8 september werd duidelijk dat er iets aan de hand was op het schip. In de middag zou het aanmeren in de haven maar in de ochtend stopte het ineens met varen. Korte tijd later werd duidelijk dat er een kaping had plaatsgevonden. Zestien bemanningsleden konden snel in veiligheid worden gebracht, twee werden gekidnapt door de piraten.

Seatrade meldt dat de bemanningsleden weer veilig terug zijn door onderhandelingen van de Nigeriaanse autoriteiten, de Russische ambassade in Lagos en de Nederlandse politie.