Twee leerlingen basisschool Karrepad positief getest op coronavirus

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Twee leerlingen van basisschool Karrepad aan de Molukkenstraat zijn positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die maandag naar de ouders van de leerlingen is verstuurd. Deze brief is in bezit van OOG Tv.

Het gaat om een leerling uit groep 4 en een leerling van groep 7 die positief getest zijn. De andere kinderen in deze klassen hoeven niet in quarantaine omdat er geen direct nauw contact is geweest. Wel worden de ouders opgeroepen om tot 21 november de gezondheid van hun kinderen goed in de gaten te houden. Op school wordt er deze dagen extra aandacht besteed aan een goede hoest- en handhygiëne, het houden van anderhalve meter afstand en om alert te zijn op klachten/symptomen die passen bij het coronavirus. Mochten kinderen de komende dagen klachten ontwikkelen dan mag men niet naar buiten en moet er contact op worden genomen met de huisarts.

De afgelopen maanden zijn er diverse coronabesmettingen vastgesteld op scholen in de gemeente. Besmettingen werden gevonden op zowel basisscholen als scholen in het voortgezet onderwijs.