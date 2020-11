Treinverkeer richting Groningen hervat na problemen met trein

nieuws

Treinreizigers tussen Zwolle en Groningen hebben donderdagavond te kampen gehad met enige vertraging. De oorzaak was een kapotte trein.

De problemen begonnen rond 20.55 uur. Een intercity vanuit Zwolle richting Meppel kwam ter hoogte van de Mimosastraat in de Zwolse wijk Pierik tot stilstand. In de trein was de stroom uitgevallen waardoor systemen niet meer werkten. Een conducteur kwam de reizigers informeren dat men zich geen zorgen hoefde te maken. “Het is momenteel donker in de trein. We verwachten dat dit vijf minuten gaat duren. De machinist gaat proberen de problemen te verhelpen waardoor we hopelijk weer stroom en dus ook verlichting hebben.”

Rond 21.15 uur lukte het de NS-medewerkers om de trein weer aan de praat te krijgen. De verwachting is dat de treinen vanaf 21.45 uur weer volgens de dienstregeling rijden.