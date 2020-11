Ton van Kesteren (PVV) wint Klare Taal Bokaal

nieuws

Foto Andor Heij: Ton van Kesteren PVV

Statenlid Ton van Kesteren van de PVV is de winnaar van de Klare Taal Bokaal 2020. Volgens de jury sprak hij de meest begrijpelijke taal tijdens de behandeling van de begroting op 11 november.

De jury bestaat uit jongeren van de Jongeren Adviesraad. De Klare Taal Bokaal werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt aan een politicus van de provincie Groningen. Onder andere Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Tim Zwertbroek (D66) en Johan ten Hoove (50PLUS) gingen hem voor.

De jury beoordeelde de leden van Provinciale Staten tijdens de vergadering. De juryleden letten er vooral op dat de politici een samenhangend verhaal hielden in begrijpelijke taal. Van Kesteren had volgens de jongeren een boeiend en goed te volgen verhaal. Met zijn sterke intonatie wist hij het publiek het beste in zijn gedachtegang mee te nemen. Een eervolle vermelding was er voor Robert de Wit van het CDA.

De uitreiking van de Klare Taal Bokaal is een initiatief van jongeren. Het kwam voort uit het jaarlijkse provinciaal jeugddebat, waqar bleek dat politieke debatten voor jongeren vaak moeilijk te volgen zijn door het ingewikkelde taalgebruik van politici.